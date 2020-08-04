В результате взрывов в Бейруте пострадал дипломат из Казахстана

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В результате взрыва в морском порту Бейрута пострадал консул дипломатической миссии Казахстана в Ливане, сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

"Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения", - говорится в сообщении ведомства.

Взрывная волна нанесла ущерб помещению дипломатической миссии, добавили в министерстве. "Наши дипломаты на оперативной связи с местными властями, проверяется информация о состоянии граждан Казахстана, находящихся на территории Ливана", - говорится в сообщении МИД.

Ранее во вторник также стало известно, что в результате взрывов здание посольства РФ в Бейруте получило незначительные повреждения - там были выбиты стекла. Об этом "Интерфаксу" рассказал пресс-атташе дипмиссии Дмитрий Лебедев.

4 августа ливанское издание The Daily Star сообщило, что два мощных взрыва прогремели в районе порта Бейрута. Первоначально сообщалось, что трагическое происшествие произошло из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.

На кадрах пользователей соцсетей видно, как над местом происшествия поднимается огромное облако в виде гриба, при этом некоторые пользователи сообщили, что офисным помещениям, в которых они находились в момент взрывов, был нанесен ущерб.

По данным региональных СМИ, сотни людей могли пострадать в результате взрывов. По последним сведениям, погибли не менее десяти человек.