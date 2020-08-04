Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:21Заразились
на 04.08В России 861 423+5 159В мире 18 282 208+203 072

Количество погибших из-за взрывов в Бейруте выросло до 50 человек

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Не менее 50 человек погибли в результате серии взрывов в порту Бейрута, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.

Пострадавших насчитывается не менее 2,7 тысячи человек. Власти страны ждут, что оба показателя увеличатся.

Взрывы произошли несколько часов назад, но кареты скорой помощи еще не успели развезти всех раненых по больницам. Больницы переполнены пострадавшими. Врачи просят людей сдавать кровь для переливания и помочь с электрогенераторами, чтобы поддержать работу аппаратуры.

Военные вертолеты участвуют в тушении пожаров в порту. Армия будет контролировать порядок в наиболее пострадавших от взрывов районах Бейрута.

Взрывы сравнили по мощности с землетрясением. Их услышали на Кипре, который находится примерно в двухстах километрах от берегов Ливана.

Взрывы в порту Бейрута

8
Ливан бейрут

Новости по теме

Новости

Источник CNN в Пентагоне опроверг слова Трампа об "атаке" на Бейрут

Совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия

Число жертв взрыва в Бейруте достигло 78

Астероид размером с футбольное поле пролетит вблизи от Земли

Власти Ливана назвали причину взрывов в Бейруте

Власти Ливана назвали причину взрывов в Бейруте

Серия взрывов в Бейруте. Что известно к вечеру вторника

Серия взрывов в Бейруте. Что известно к вечеру вторника

Кравчук отрицает особый статус для Донбасса в Минских договоренностях

Кравчук отрицает особый статус для Донбасса в Минских договоренностях

Около 30 человек погибли в результате взрывов в Бейруте

Что произошло за день: вторник, 4 августа

Около 10 человек погибли в результате взрывов в порту Бейрута

Около 10 человек погибли в результате взрывов в порту Бейрута
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');