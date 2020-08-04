Количество погибших из-за взрывов в Бейруте выросло до 50 человек

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Не менее 50 человек погибли в результате серии взрывов в порту Бейрута, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.

Пострадавших насчитывается не менее 2,7 тысячи человек. Власти страны ждут, что оба показателя увеличатся.

Взрывы произошли несколько часов назад, но кареты скорой помощи еще не успели развезти всех раненых по больницам. Больницы переполнены пострадавшими. Врачи просят людей сдавать кровь для переливания и помочь с электрогенераторами, чтобы поддержать работу аппаратуры.

Военные вертолеты участвуют в тушении пожаров в порту. Армия будет контролировать порядок в наиболее пострадавших от взрывов районах Бейрута.

Взрывы сравнили по мощности с землетрясением. Их услышали на Кипре, который находится примерно в двухстах километрах от берегов Ливана.