Премьер-Ливана попросил помощи у союзников после взрывов в Бейруте

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ливана Хасан Диаб призвал "дружественные государства" к помощи после серии разрушительных взрывов в порту Бейрута, сообщил телеканал Sky News.

Диаб заявил, что призывает все "дружественные и братские государства поддержать и помочь Ливану". Он пообещал, что ответственные за взрывы "заплатят за это".

Правительство Ливана в будущем обнародует информацию о складе пиротехники, который находился в порту Бейрута с 2014 года.

Из-за взрывов в порту во вторник погибли несколько десятков человек. Более 2,5 тысячи пострадали. Власти Ливана ожидают, что количество жертв увеличится со временем.