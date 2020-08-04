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Около 30 человек погибли в результате взрывов в Бейруте

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Более 25 человек погибли в результате мощных взрывов, прогремевших во вторник близ порта в Бейруте, сообщил глава минздрава Ливана Хасан Хамад.

По словам Хамада, еще свыше 2,5 тысячи пострадали. Министр не исключил, что количество жертв и пострадавших может увеличиться.

Ливанский Красный Крест тоже предупредил об этом.

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Во вторник в портовой зоне Бейрута произошла серия взрывов, один из которых был особенно сильным. Пострадали многие городские кварталы.

На месте происшествия начался сильный пожар. Сейчас там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста.

Местные СМИ сообщают о переполненных больницах из-за большого количества пострадавших. Некоторые не могут получить медицинскую помощь, поскольку оказались заблокированы в собственных домах и квартирах.

Как сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на источники, под грудой обломков находятся машины с телами погибших. Местные СМИ опубликовали изображения и видеоматериалы с телами людей под развалинами.

Первоначально сообщалось, что трагическое происшествие произошло из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.

Взрывы в порту Бейрута

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Ливан Бейрут

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