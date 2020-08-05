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Число жертв взрыва в Бейруте достигло 78

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в результате мощных взрывов в портовой зоне Бейрута выросло до 78 человек.

По данным министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, 78 человек погибли, почти четыре тысячи человек ранены.

Ранее сообщалось о 67 погибших и 3,6 тысячи раненых.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что, по меньшей мере, один австралиец погиб в результате взрыва в Бейруте, а здание австралийского посольства значительно пострадало. Он написал в твиттере, что Австралия готова оказать поддержку всем пострадавшим.

В результате взрывов несколько миротворцев Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) получили ранения, сообщило командование миссии в твиттере.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.

Министр внутренних дел Ливана Райя аль-Хасан в эфире телеканала "аль-Джадид" также огласила версию о взрыве селитры, добавив, что этот груз хранился на складе в порту с 2014 года.

Взрывы в порту Бейрута

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Ливан Бейрут

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