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Эксперты сочли пиротехнику причиной разрушительных взрывов в Бейруте

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мощнейшие взрывы в Бейруте произошли из-за взрыва не только аммиачной селитры, но и загоревшейся пиротехники, полагают эксперты, опрошенные в среду агентством Associated Press.

Эксперты проанализировали видеозаписи, на которых запечатлены взрывы и столбы поднявшегося дыма. Владелец компании Tamar Group, работающей на израильское правительство по вопросам безопасности и сертификации взрывчатых веществ, Боаз Хайон полагает, что там есть признаки взрыва пиротехники.

"Перед большим взрывом вы можете увидеть искры, услышать звуки, похожие на лопающийся попкорн, услышать свисты. Это специфика, присущая фейерверкам - визуальные эффекты, звуки и переход от медленного горения к мощному взрыву", - отметил он.

Эксперт Джеффри Льюис из института международных исследований Мидлбери в американском Монтерее придерживается схожих оценок. "Выглядит так, как будто это несчастный случай. Сначала взрыву предшествовал огонь, и это не атака. На некоторых видео можно уловить звуки от взрывов - как при хлопке попкорна", - сказал он, объясняя, почему считает верной версию о взрыве не только аммиачной селитры, но и пиротехники.

Мощнейший взрыв, произошедший днем ранее в порту Бейрута, повредил здания на половине территории города, 300 тыс. человек остались без крова, а ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд. Сообщалось как минимум о 100 погибших и о более чем 4 тыс. получивших ранения.

Президент Ливана заявил, что в Бейруте взорвалось большое количество хранившейся несколько лет на складе аммиачной селитры.

Взрывы в порту Бейрута

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Хроника 04 – 05 августа 2020 годаВзрывы в Бейруте
Ливан Бейрут

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