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Johnson & Johnson продаст властям США вакцину от COVID на $1 млрд

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американская Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель медицинских товаров, пополнила список компаний, заключивших многомиллиардные соглашения о продаже вакцин от коронавируса правительству США.

Компания сообщила, что заключила сделку стоимостью "более $1 млрд" о поставке США 100 млн доз экспериментальной вакцины от COVID-19, если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) одобрит использование препарата или его применение в экстренных ситуациях.

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В отличие от других компаний Johnson & Johnson не назвала точную сумму, которую она получит от властей США в соответствии с условиями соглашения, однако, похоже, что она оценивает стоимость своей вакцины на уровне около $10 за дозу, пишет издание Barron's.

Ранее европейские производители лекарств Sanofi и GlaxoSmithKline объявили о соглашении на сумму $2,1 млрд о поставке 100 млн доз их вакцины от коронавируса правительству США. Аналогичное соглашение, стоимостью $1,95 млрд, заключили Pfizer Inc. и BioNTech.

Johnson & Johnson с конца июля проводит первые испытания своей вакцины на людях.

Акции Johnson & Johnson в ходе торгов в среду дорожают на 0,6%.

Johnson & Johnson США коронавирус

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