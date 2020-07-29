Американская Moderna оценила курс прививок от COVID-19 в $50-60

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna ведет переговоры о продаже разработанной ею вакцины от короновируса по цене $25-30 за дозу, то есть курс ее прививок обойдется в $50-60, сообщает газета Financial Time со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров с потенциальными покупателями.

Такая цена предусматривается для США и других стран с высоким уровнем доходов населения, но, как отмечает издание, она вряд ли будет финальной, поскольку стоимость, обсуждаемая с Moderna, оказалась значительно выше той, что предлагают другие разработчики вакцин от COVID-19.

Так, американская Pfizer и ее немецкий партнер BioNTtech собираются продать США 100 млн доз вакцины по $19,5, а британско-шведская AstraZeneca подписала сделку о продаже дозы будущей вакцины за $3-4 Франции, Италии, Германии и Нидерландам.

Moderna, Pfizer, and Merck ранее заявили, что собираются получать прибыль от продажи своих вакцин, тогда как AstraZeneca и Johnson & Johnson не намерены извлекать из этого прибыль, по крайней мере на первых этапах пандемии.

Moderna в начале этой недели приступила к масштабным испытаниям своей антикоронавирусной вакцины на 30 тысячах добровольцев - это самые масштабные испытания в мире.