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США продолжат борьбу с "сомнительными" телеком-компаниями из КНР

Следом за TikTok и Huawei под удар в США может попасть крупный китайский сотовый оператор China Telecom и ряд других компаний

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Администрация США продолжит добиваться отзыва лицензий у ряда китайских телекоммуникационных компаний в Соединенных Штатах, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы работаем над тем, чтобы убедиться, что сомнительные китайские телекоммуникационные компании не предоставляли бы телекоммуникационные услуги между США и иностранными направлениями", - заявил Помпео, выступая в госдепартаменте.

Он уточнил, что Госдеп вместе с Минюстом США, Пентагоном и Министерством внутренней безопасности будет добиваться от Федеральной комиссии по связи отзыва и аннулирования разрешения на предоставление телекоммуникационных услуг из и в США для компании China Telecom и еще трех китайских компаний.

Госсекретарь добавил, что американские власти также намерены убрать "сомнительные" китайские приложения, в частности, TikTok, "из магазинов приложений США". Кроме того, по словам Помпео, ведется работа по "препятствованию Huawei и другим опасным поставщикам совершать установку и обеспечивать доступ к загрузке" их приложений.

Помпео добавил, что Госдепартамент будет работать и над ограничением возможности "китайских поставщиков облачных услуг собирать, продавать и использовать огромное количество данных и конфиденциальной информации" в США.

Глава Госдепа призвал все государства присоединиться к политике противостояния Китаю.

"Мир стал свидетелем многих примеров усилий Коммунистической партии Китая (КПК) по принуждению и контролю над своими гражданами. Свободолюбивые страны должны вместе противостоять КПК", - заявил Помпео.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

Министерство юстиции США и другие ведомства еще в апреле обратились в Федеральную комиссию по связи США (FCC) с просьбой об отзыве разрешения China Telecom (Americas) на работу на территории США, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

США Китай Майк Помпео TikTok Huawei China Telecom

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