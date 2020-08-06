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Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии отпустили из милиции

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз отпущена после беседы с представителями правоохранительных органов.

"В 12:45 Марию Мороз отпустили. С ней провели разъяснительную беседу", - сообщили в штабе Тихановской в четверг.

По информации штаба, Мороз "была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД, около 11 утра сегодня при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу". Там также сообщили, что объединенные штабы продолжают работу.

Ранее сообщалось, что Тихановская планирует в четверг вечером провести предвыборный митинг в парке Дружбы народов в Минске.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

Светлана Тихановская Мария Мороз Белоруссия

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