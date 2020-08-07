Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28Заразились
на 07.08В России 877 135+5 241В мире 19 097 149+286 757

В Минске задержали доверенное лицо кандидата в президенты Тихановской

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Минске задержали доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Андрея Смоленчука.

"Только что задержали доверенное лицо Светланы Тихановской - Смоленчука Андрея и его жену Жанну Мякиш", - сообщил в пятницу вечером телеграм-канал "Страна для жизни".

Там также сказано, что задержанные находятся в РОВД Заводского района Минска.

Известно, что Смоленчук является доверенным лицом Тихановской. В воскресенье, 9 августа, он должен работать на выборах в качестве наблюдателя.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. Досрочное голосование началось 4 августа и будет проходить по 8 августа.

Минск Белоруссия Светлана Тихановская Сергей Тихановский

Новости

Число погибших при жесткой посадке самолета на юге Индии достигло 20

Различия в данных оперштаба и Росстата по смертям от COVID объяснили методом учета

Выборы в США - 2020

Контрразведка США заявила о попытках РФ, КНР, Ирана повлиять на выборы

В Италии резко увеличилось число заражений коронавирусом

Что произошло за день: пятница, 7 августа

В Индии 14 человек погибли после выкатывания самолета за пределы ВПП

В Индии 14 человек погибли после выкатывания самолета за пределы ВПП

В Белоруссии задержали трех журналистов телеканала "Настоящее время"

В Индии самолет при посадке выкатился за пределы ВПП и развалился

США ввели санкции против главы администрации Гонконга

США ввели санкции против главы администрации Гонконга

Политтехнолога Шклярова обвинили в Белоруссии в подготовке беспорядков

Политтехнолога Шклярова обвинили в Белоруссии в подготовке беспорядков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');