В Минске задержали доверенное лицо кандидата в президенты Тихановской

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Минске задержали доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Андрея Смоленчука.

"Только что задержали доверенное лицо Светланы Тихановской - Смоленчука Андрея и его жену Жанну Мякиш", - сообщил в пятницу вечером телеграм-канал "Страна для жизни".

Там также сказано, что задержанные находятся в РОВД Заводского района Минска.

Известно, что Смоленчук является доверенным лицом Тихановской. В воскресенье, 9 августа, он должен работать на выборах в качестве наблюдателя.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа. Досрочное голосование началось 4 августа и будет проходить по 8 августа.