В Белоруссии заметили завышение в 1,5 раза явки на досрочном голосовании

Независимые наблюдатели утверждают, что за два дня зафиксировали больше 3000 нарушений

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Официальные данные явки избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии, 4 августа, могут быть завышены в 1,5 раза, заявили в четверг в общественной кампании наблюдения за выборами "Честные люди".

"Честные люди" проанализировали данные по 605 участкам из 5767 по стране. Суммарная явка по этим участкам согласно протоколам комиссий на 4 августа составила 34 471 человек. По данным наблюдателей, которые вели подсчет людей, входивших на участки, - 22 149 человек. То есть в официальных протоколах учтено в полтора раза больше людей, чем посчитали наблюдатели", - говорится в сообщении.

"Есть основания полагать, что как минимум на десятках участков по всей стране данные официальных протоколов даже близко не соответствуют действительности", - подчеркивают наблюдатели.

В качестве примера они привели три участка в Минске, где, по мнению наблюдателей, явка была завышена почти в восемь раз.

По информации ЦИК Белоруссии, явка в первый день досрочного голосования на выборах президента составила 4,98%, за два дня - 12,75%.

"Честные люди" и кампания наблюдения "Право выбора" за два дня досрочного голосования на президентских выборах в Белоруссии зафиксировали более 3,5 тыс. нарушений избирательного законодательства.

"Вчера (5 августа - ИФ) зафиксирована 1 тыс. новых нарушений избирательного кодекса. В сумме с первым днем досрочного голосования их 3056", - сказали в инициативе "Честные люди". В свою очередь в "Праве выбора" сообщили, что за первый день досрочного голосования их наблюдатели подготовили и подали 318 жалоб, всего за два дня было зарегистрировано 505 инцидентов.

Накануне наблюдатели кампании "Правозащитники за свободные выборы" заявили, что избирательный процесс в стране непрозрачный и недоступный для независимого наблюдения.

ЦИК Белоруссии принял решение уменьшить число наблюдателей в основной день голосования до пяти человек, но не более 50% от числа членов комиссии, во время досрочного голосования - до трех. Такое решение ЦИК объяснил противоэпидемическими мерами на фоне пандемии COVID-19.

Всего создано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 участка за пределами страны. В списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 844 932 человека и 5 319 белорусских граждан, находящихся за границей.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.