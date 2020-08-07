Задержан глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Черечня

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень сообщил TUT.BY, что на избирательном участке милиционеры задержали начальника его штаба Николая Лысенкова, который находился там как наблюдатель.

Штаб Черченя выложил видео, на котором к Лысенкову подходит милиционер и говорит, что в отношении начштаба начат административный процесс по ст.23.34 (организация несанкционированного мероприятия). Ему предложили проехать в Столбцовский РУВД для проверки.

Кандидат пообещал разобраться в ситуации.

6 августа была задержана доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Мороз. Ее отпустили после разъяснительной беседы. В этот же день в Слониме был дважды задержан бывший руководитель инициативной группы выдвигавшегося в президенты Виктора Бабарико Петр Кришталь. Ему вменяли сопротивление милиции и организацию массового мероприятия.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, с 4 по 8 августа проходит досрочное голосование.