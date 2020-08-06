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Макрон созовет донорскую конференцию в помощь Ливану

Макрон созовет донорскую конференцию в помощь Ливану
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Бейрут
Фото: Reuters

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший в четверг пострадавший от взрывов Бейрут, объявил о созыве в ближайшие дни конференции по сбору средств для восстановления Ливана.

О своей инициативе он сообщил по прибытии в Ливан. "Я желаю организовать европейское сотрудничество и в более широком плане - сотрудничество международное", - объяснил президент свои планы помощи стране.

Серия мощных взрывов произошла 4 августа в портовой зоне Бейрута. В ливанской столице колоссальные разрушения, погибли более ста человек, около пяти тысяч пострадали, многие считаются пропавшими без вести.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о решении направить три самолета для оказания помощи Бейруту. МЧС России также объявило об отправке в город специалистов и гуманитарного груза, в четверг в Бейруте был развернут аэромобильный госпиталь.

Взрывы в порту Бейрута

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Хроника 04 – 06 августа 2020 годаВзрывы в Бейруте
Франция Эммануэль Макрон

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