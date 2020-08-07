Антиправительственные протесты прошли в Бейруте

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Протестные акции с требованием отставки правительства прошли в Бейруте на фоне многочисленных жертв и разрушений в результате взрыва в поту столицы Ливана, сообщило ливанское государственное информагентство National News Agency (NNA).

По его данным, участники демонстраций устраивали поджоги, громили магазины и забрасывали сотрудников службы правопорядка камнями. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В то же время власти ведут расследование причин и обстоятельств взрыва. Как сообщило NNA, судья Факи Акики сообщил, что в рамках расследования под стражу взяты 16 человек, которые могут нести ответственность за случившееся. Дело рассматривается в военном суде, представитель правительства заявил, что власти до сих пор допросили около 20 портовых и таможенных чиновников и лиц, ответственных за проведение ремонтных работ на складе, которые могли послужить причиной взрыва.

Как заявил французскому радио министр иностранных дел Ливана Шарбель Вахби, правительство дало специально сформированному следственному комитету четыре дня на то, чтобы определить лиц, которые должны быть привлечены к ответственности.

Ранее премьер-министр Ливана Хасан Диад заявил, что все виновные во взрыве будут найдены и привлечены к ответственности.

"То, что произошло,.. не останется безнаказанным. Те, кто несет ответственность за эту катастрофу, заплатят за это", - сказал он в телеобращении.

Телеканал Al Jazeera, ссылаясь на официальных представителей, сообщил, что число жертв взрыва достигло 157 человек, ранения получили более 5 тыс. При этом источники предупреждают, что число погибших будет расти по мере разбора завалов и руин зданий, разрушенных взрывом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, посетивший в четверг Бейрут, объявил о созыве в ближайшие дни конференции по сбору средств для восстановления города.

"В самые ближайшие дни (...) мы организуем международную конференцию для помощи Бейруту и населению Ливана, чтобы мобилизовать международное финансирование", - заявил Макрон, выступая в Бейруте.

О своей инициативе мобилизовать помощь для Ливана он сообщил по прибытии в эту страну: "Мы поможем в ближайшие дни организовать дополнительную помощь на французском уровне, на европейском уровне".

"Я желаю организовать европейское сотрудничество и в более широком плане - сотрудничество международное", - объяснил президент свои планы помощи Ливану.

Как сообщалось, в порту Бейрута во вторник произошел взрыв 2,75 тыс. тонн нитрата аммония, складированного там после конфискации таможней в 2014 году.