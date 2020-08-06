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Белоруссия получила от Украины сигнал о проникновении "боевиков" с юга

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск получил от властей Украины информацию о проникновении на белорусскую территорию с юга еще одной группы "боевиков".

"Нас украинцы (украинские спецслужбы - ИФ) предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы их сейчас ищем по всей Беларуси", - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы их уже обнаружили. Если, конечно, они не ушли в Россию или обратно на Украину не вернулись", - заметил он.

"На нашей территории мы бы их уже давно обнаружили, потому что мы давно напряжены и в этом отношении действуем", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что спецслужбы отслеживали перемещения задержанных россиян и знают, кто отдавал им команды из России. По его словам, "мы видели, что тут уже жареным пахнет".

"Мы понимали в контексте международных отношений, что нам спокойно жить не дадут. По-хорошему, Россия боится нас потерять".

Он заявил, что готов к вооруженному отпору. "Я никогда не начну стрелять первым, это будет подарок врагам. Но если все варианты гибридной драки будут исчерпаны, то без сомнения", - сказал Лукашенко.

"А зачем тогда армия?", - добавил он. По его словам, в такой ситуации он не намерен никуда бежать. "Я никуда не побегу, и дети мои не побегут. Бегут те, у кого карманы набиты. Я про Москву уже и не говорю - без денег там делать нечего", - отметил Лукашенко.

29 июля белорусские СМИ, а затем и высокопоставленные силовики заявили, что в стране задержаны 33 гражданина России. В Белоруссии заявляют, что это бойцы частной военной компании "Вагнер", заброшенные якобы для дестабилизации обстановки перед выборами. Киев подозревает большинство задержанных в участии в террористической организации и намерен просить об их экстрадиции.

4 августа в послании к народу и Национальному собранию Лукашенко заявил, что задержанные дали показания и признались, что в третью страну лететь не собирались, а были отправлены в Белоруссию с приказом "ждать".

МИД России требует отпустить задержанных.

Хроника 29 июля – 06 августа 2020 годаЗадержание "вагнеровцев" в Белоруссии
Белоруссия Александр Лукашенко

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