В РФ сочли "украинской постановкой" задержание в Белоруссии 33 россиян

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет России приступил к проверке обстоятельств задержания в Белоруссии более 30 экс-участников частной военной кампании (ЧВК) "Вагнер", подозреваемых в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике, утверждает газета "Комсомольская правда" ("КП").

"По нашим данным, материалы по всей этой спецоперации уже переданы в Следственный комитет (России - ИФ), который, как выразился наш собеседник, даст процессуальную оценку этой "постановке", - говорится в публикации, размещенной в пятницу на сайте издания.

В материале отмечается, что арест 33 россиян в Минске "оказался провокацией спецслужб Украины". "Большая часть этой группы воевала в Донбассе на стороне ополчения, и Киев уже затребовал их выдачу. Между тем комплексная проверка российских правоохранительных органов показывает, что решивших подзаработать на охране за рубежом... просто использовали втемную", - заявляет газета.

Со ссылкой на источник в российских спецслужбах она отмечает, что некие люди, используя виртуальную телефонию, пригласили бывших бойцов ЧВК "Вагнер" поработать на охране нефтяных объектов в Сирии. В результате, пишет "КП", один из ветеранов боевых действий в Донбассе Артем Миляев (позывной "Шаман") рекрутировал группу для "работы за рубежом", численностью 180 человек. "Четыре отряда должны были выдвигаться в Минск 24 июля, 26 июля, 4 августа и 6 августа. Вылет из столицы Белоруссии по маршруту Стамбул - Гавана - Каракас был назначен на 25 июля", - говорится в публикации.

Автор отмечает, что авиабилеты приобретались "в авторизированном агентстве, зарегистрированном на территории Украины, что следует из ответа московского представительства турецкой авиакомпании".

Позднее, по данным источника издания, гражданин Белоруссии Геннадий Компан, (как предполагается, завербованный спецслужбами Белоруссии - КП) довез бойцов на двух микроавтобусах до Минска, где псевдо-сотрудница российского посольства в Стамбуле Лариса Самарина забронировала для группы санаторий "Белорусочка", в котором позднее экс-вагнеровцы и были задержаны.

Газета предполагает, что "белорусские спецслужбы уже находились в тесном контакте с украинскими, получив от них информацию о заезде "диверсантов".

"По итогу можно констатировать, что украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе", - говорится в материале.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

3 августа консул РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев сказал, что задержанные в Белоруссии россияне заявляют, что находились в стране транзитом и направлялись в Латинскую Америку. По его словам, 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минск в Стамбул, после чего - в третью страну.