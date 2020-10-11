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На первом энергоблоке БелАЭС запустили цепную реакцию

На первом энергоблоке БелАЭС запустили цепную реакцию
Белорусская атомная электростанция недалеко от города Островец (Гродненская область)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В реакторе первого энергоблока Белорусской атомной электростанции началась управляемая цепная реакция деления, сообщили в пресс-службе министерства энергетики в воскресенье.

"В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности", - проинформировали в пресс-службе. "Таким образом положено начало жизненного цикла реактора", - отметили там.

В Минэнерго сообщили, что в ближайшее время на первом энергоблоке проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года (энергетический пуск ожидается в ноябре текущего года), второй - в 2022 году.

Белоруссия БелАЭС

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