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Evening Standard сократит треть рабочих мест

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Издатель распространяемой бесплатно газеты Evening Standard сократит треть штата - 115 рабочих мест из-за падения рекламных доходов, пишет Guardian. Владелец издания Евгений Лебедев, сын банкира Александра Лебедева, неделю назад получил титул пожизненного пэра от правительства Бориса Джонсона.

Экономический кризис

В частности, из 167 журналистов и редакторов будут уволены 69, еще 31 сотрудника уволят из коммерческого отдела, и 15 - из отдела по дистрибуции. Закрыть бумажное издание компания не собирается, но отныне будет делаться акцент на развитии онлайн-версии и организации мероприятий.

"Реструктуризация будет происходить в сложное время для отрасли, при том, что ситуацию усугубила пандемия коронавируса", - отмечает Чарльз Ярдли, который в июне стал гендиректором Evening Standard. Он добавил, что видит большой шанс на то, чтобы газета стала ведущей лондонской медиа-платформой.

Доходы от рекламы составляют 80% выручки Evening Standard, напоминает Guardian. Кризис, возникший из-за пандемии, сильно ударил по изданию, поскольку рекламодатели заморозили расходы на рекламу или даже начали отзывать ранее сделанные заказы. В марте на фоне локдауна тираж газеты сократился до чуть более чем 400 000 экземпляров, поскольку обычно ее экземпляры раздают пассажирам транспорта. В апреле одним сотрудникам сократили зарплату на 20%, а других отправили в неоплачиваемый отпуск. Выпуск еженедельника ES был приостановлен до сентября.

Еще до пандемии издание потеряло за три года 40 млн фунтов.

Лебедев 1 августа стал пожизненным пэром и получил шанс войти в Палату лордов. Guardian напоминает, что газета ему принадлежит с 2009 года и что он подружился с Борисом Джонсоном, еще когда тот был мэром Лондона. В 2018 году Лебедев продал 30% Evening Standard кайманскому офшору. В июне 2020 года редактором Evening Standard стала журналистка Эмили Шеффилд, сестра жены экс-премьера Дэвида Кэмерона. До нее редактором издания был экс-министр финансов Джордж Осборн, сейчас он стал главным редактором. В 2019 году Evening Standard зафиксировала доналоговый убыток в размере 13,6 млн фунтов стерлингов.

Лебедев также контролирует издание Independent, которое теперь работает только онлайн.

Газеты Evening Standard и Independent были куплены в 2009-2010 годах Александром Лебедевым за символические деньги. С тех пор Лебедевы потратили на финансовую поддержку изданий миллионы фунтов.

Хроника 27 января – 07 августа 2020 годаЭкономический кризис
Evening Standard Лондон Евгений Лебедев Великобритания Борис Джонсон коронавирус

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