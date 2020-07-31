Издатель The Independent Евгений Лебедев получит место в палате лордов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен российского происхождения, издатель газет The Evening Standard и The Independent Евгений Лебедев получит титул пэра и место в палате лордов Британии, сообщает "Би-би-си".

Британские СМИ не раз писали о приятельских отношениях премьера Великобритании Бориса Джонсона с Лебедевым. The Times писала, что бизнесмен приглашал Бориса Джонсона, когда он был главой британского МИД, на вечеринки в семейное поместье близ Перуджи в Италии.

Газеты The Evening Standard и The Independent были куплены в 2009-2010 гг. бизнесменом Александром Лебедевым, отцом Евгения Лебедева, за символический 1 фунт стерлингов. Лебедев-старший стал тогда первым среди российских граждан владельцем крупной британской газеты.

Помимо Евгения Лебедева в новом списке пожизненных пэров еще 35 человек. В нем также значится брат премьера Джо Джонсон, который ранее покинул правительство страны из-за несогласия со взглядами Бориса Джонсона на выход Великобритании из ЕС, бывшие министры финансов Филипп Хаммонд и Кен Кларк, а также муж экс-премьера Терезы Мэй Филипп.

Палата лордов – верхняя палата британского парламента, на данный момент она насчитывает 773 члена. Спикер палаты лордов, лорд Фоулер, заявил, что назначение новых 36 членов – это политический разворот.

"Этот список новых пэров означает потерю возможности сократить численность палаты лордов", - заявил Фоулер, которого цитирует The Huffington Post. По его словам, скоро палата лордов станет больше, чем палата общин почти на 200 членов.