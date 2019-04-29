Бизнесмен Евгений Лебедев собрался продать телеканал London Live из-за убытков

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Евгений Лебедев, владелец газет Evening Standard и The Independent, ведет переговоры о продаже своего убыточного телеканала London Live TV, пишет The Guardian.

Шесть лет назад Евгений Лебедев и его отец Александр выиграли ожесточенную борьбу за лицензию на частоту для первого городского столичного телеканала, который считался ключевым элементом плана правительства по запуску десятков местных телеканалов по всей Великобритании. Тогда эта лицензия оценивалась как потенциально самая прибыльная, отмечается в статье.

Лебедевы рассчитывали, что телеканал, поддерживаемый Evening Standard, поможет повысить прибыльность их медийного портфеля, однако он стал финансовой дырой.

Предполагалось, что London Live TV выйдет на безубыточный уровень в 2017 году, однако телеканал так никогда и не приносил прибыли. К настоящему моменту его убытки составляют 30 млн фунтов стерлингов ($38,8 млн), согласно данным Регистрационной палаты.

The Guardian стало известно, что Лебедев ведет переговоры о возможной продаже London Live TV с That's Media, владеющей лицензиями на 20 местных телеканалов, в том числе в Манчестере, Кембридже и Оксфорде. Ранее он обсуждал возможность сделки с Дэвидом Монтгомери, который ранее был главным исполнительным директором издателя Daily и Sunday Mirror, а сейчас является директором локального телевидения оператора франшиз Made Television.

Цена, за которую может быть продан London Live TV, остается неясной.