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Контрразведка США заявила о попытках РФ, КНР, Ирана повлиять на выборы

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Россия, Иран и Китай предпринимают попытки повлиять на исход президентских выборов в США, заявил в пятницу директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.

"Мы главным образом обеспокоены нынешней и возможной деятельностью Китая, России и Ирана", - говорится в заявлении Эванины.

Он привел данные контрразведки, согласно которым Россия пытается, "прежде всего, очернить бывшего вице-президента (Джо - ИФ) Байдена и тех, кого она считает антироссийским истеблишментом". Также в заявлении утверждается, что "некоторые лица, связанные с Кремлем, стремятся повысить (рейтинг - ИФ) кандидатуры Трампа в социальных сетях и на российском телевидении".

Китай, согласно заявлению главы контрразведки, "расширяет усилия по оказанию влияния перед ноябрем 2020 года" и "предпочитает, чтобы президент Трамп, которого Пекин считает непредсказуемым, не победил в выборах".

Иран, по словам Эванины, пытается "подорвать демократические институты, президента Трампа и разделить страну накануне выборов 2020 года". Он добавил, что усилия Ирана по влиянию на выборы в основном осуществляются онлайн "путем распространения дезинформации в социальных сетях".

"Вышеупомянутые оценки разведки представляют собой самую свежую, точную и объективную информацию об угрозах выборам, которую разведывательное сообщество может предоставить открыто в настоящее время", - отмечается в заявлении.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года.

Хроника 09 января 2018 года – 07 августа 2020 годаВыборы в США - 2020
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