Трамп заявил, что Россия не хочет его переизбрания

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, комментируя заявление главы американской контрразведки о попытках РФ повлиять на итоги выборов, выразил мнение, что Россия не хочет его переизбрания на второй срок.

"Я последний человек, кого Россия хотела бы видеть президентом ", - сказал он на брифинге в Белом доме, пояснив, что занимает "очень жесткую позицию" в отношении Москвы.

По словам Трампа, также его переизбрания "меньше всего хотят" Китай и Иран. При этом он отметил, что некоторые СМИ в своих публикациях на международные темы в первую очередь обращают внимание на Россию, а не Китай.

"А разве не Китай является более серьезной угрозой?" - спросил президент.

Ранее директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Иран и Китай пытаются повлиять на исход президентских выборов в США.

Согласно его заявлению, Россия намерена "очернить" бывшего вице-президента США Джо Байдена, Китай "предпочитает, чтобы президент Трамп не победил в выборах", а Иран пытается "подорвать демократические институты, президента Трампа и разделить страну накануне выборов 2020 года".

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года.