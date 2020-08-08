В Ливане насчитали шесть тысяч пострадавших от взрыва в Бейруте

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Число пострадавших от мощного взрыва, произошедшего на этой неделе в Бейруте, достигло шести тысяч, сообщает в субботу Минздрав Ливана со ссылкой на обновленные данные.

Ранее поступала информация о примерно пяти тысячах раненных жителях столицы.

Кроме того, 158 человек погибли, 21 пропал без вести.

Как сообщалось, 4 августа в портовой зоне Бейрута прогремела серия мощных взрывов.

Взрывной волной было разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2 750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.

Власти страны проводят расследование катастрофы. Ряд СМИ сообщал, что, по первым данным, эксперты пришли к выводу, что взрыв произошел из-за халатности сотрудников порта.