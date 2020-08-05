Ливанская таможня не раз призывала вывезти селитру из страны

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Таможенные службы Ливана неоднократно предупреждали об опасности, которую представляет огромный груз селитры, складированный на территории порта, сообщил ливанской газете "Орьян-ле-Жур" глава таможенной службы страны Бадри Даэр.

"Этот груз был конфискован по решению органов правосудия. Он был помещен в ангар N12 порта в Бейруте. Именно он вчера и взорвался", - сказал Даэр.

"С 2014 года и до недавнего времени мы шесть раз предупреждали органы правосудия о том, что этот груз необходимо вывезти из страны, но нас там не слушали", - продолжил он.

Даэр отметил, что решение этого вопроса не относилось к компетенции таможенной службы, поскольку груз был размещен в портовом ангаре, управлением и эксплуатацией которого занимается дирекция порта.

Между тем, директор компании по управлению и эксплуатации порта Бейрута Хасан Корайтем в эфире ливанской телерадиовещательной компании LBC заявил о существовании документов, "цель которых - переложить ответственность на других и помешать расследованию".

"Необходимо провести четкое и прозрачное расследование, которое определит ответственность", - отметил Корайтем, выразив удивление тем, что от складированной селитры не избавились, несмотря на переписку между таможенной службой и органами правосудия.

Накануне в порту ливанской столицы произошла серия мощных взрывов, жертвами которых стали не менее 130 человек. Около 5 тысяч человек пострадали, 300 тысяч жителей Бейрута остались без жилья.

Ливанские власти считают, что причиной разрушительных взрывов в порту Бейрута стала детонация 2750 тонн складированной там аммиачной селитры. Этот груз был конфискован таможней Ливана еще шесть лет назад.