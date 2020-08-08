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В Венесуэле приговорили двух бывших военных США к 20 годам тюрьмы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Суд в Венесуэле приговорил в субботу к двадцати годам тюрьмы двух бывших американских военных, которых власти обвиняли в намерении помочь оппозиции ликвидировать президента страны Николаса Мадуро.

"Эти люди признали, что состояли в сговоре, нелегально ввозили оружие, занимались терроризмом", - написал венесуэльский генпрокурор Тарек Уильям Сааб в своем твиттере.

Он отметил, что в итоге обоих приговорили к 20 годам тюрьмы. Речь идет об арестованных в мае 34-летнем Люке Александере Денмане и 41-летнем Эйране Берри.

В Каракасе заявляли, что в общей сложности весной арестовали около 90 человек, высадившихся с моря близ Каракаса и собиравшихся помочь оппозиции совершить переворот. Среди арестованных были и двое американцев, работавших на частную охранную компанию в США.

В Вашингтоне заверяли, что не имеют отношения к этому делу. Власти Венесуэлы, со своей стороны, уверены в обратном.

Венесуэла США

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