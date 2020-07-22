Госдеп США внес председателя Верховного суда Венесуэлы в "черные списки"

Майкель Морено отверг обвинения США в его адрес

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон занес в "черные списки" председателя Верховного суда Венесуэлы Майкеля Хосе Морено Переса, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Майкель Морено, приспешник Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро), использовал свое властное положение ради собственной выгоды. Он принимал взятки для того, чтобы оказывать влияние на исходы уголовных дел в Венесуэле", - написал Помпео в твиттере.

Госсекретарь США назвал внесение Морено в "черные списки" "ясным сигналом" того, что "США твердо выступают против коррупции".

Помпео также объявил награду в $5 млн за информацию, которая будет способствовать аресту Морено.

Сам Морено назвал безосновательными выдвинутые Вашингтоном в его адрес обвинения в коррупции.

"Это не первый случай, когда рупор Североамериканской империи пытается атаковать меня своими неуклюжими обвинениями, полными манипуляций и лжи", - говорится в заявлении Морено в фейсбуке.

Он заявил, что судебная система Венесуэлы "не нуждается в опеке со стороны иностранного правительства, которая направлена на подрыв демократических институтов в Венесуэле".

В мае 2017 Минфин США ввел санкции в отношении Морено и семи членов Верховного суда Венесуэлы за решение по ограничению полномочий Национальной ассамблеи Венесуэлы. Их активы были заморожены, гражданам США запрещено вести с ними какие-либо дела.