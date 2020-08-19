"Рособоронэскпорт" отправил в Венесуэлу тест-системы для COVID-19

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - "Рособоронэскпорт" сообщил, что отправил в Венесуэлу гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе лекарства и российские тест-системы.

Груз был доставлен в Каракас 18 августа. Гуманитарная помощь была направлена в Венесуэлу с учетом действующего стратегического партнерства.

В компании отметили, что в результате "успешного и взаимовыгодного сотрудничества" Венесуэла не только существенно улучшила техническую оснащенность своих вооруженных сил, но и существенно повысила уровень их боевой подготовки, что позволяет стране надежно обеспечивать собственную обороноспособность и успешно бороться с наркотрафиком и организованной преступностью.

По последним данным, в Венесуэле официально подтверждено 35 697 случаев заражения коронавирусом, 297 заболевших умерли.