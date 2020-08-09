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В Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки

В Нагасаки почтили память жертв атомной бомбардировки
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Памятная церемония в день 75-летней годовщины атомной бомбардировки прошла в воскресенье в японском городе Нагасаки.

Мэр города Томихиса Тауэ в своем выступлении отметил, что "до людей в мире до сих пор не донесен истинный ужас ядерного оружия".

"Если человечество не осознает угрозу ядерного оружия до тех пор, пока его не применят вновь, наше положение будет продолжать оставаться затруднительным", - сказал он.

Из-за пандемии коронавируса число участников на нынешней церемонии составило около 500 человек, что в десять раз меньше по сравнению с предыдущими годами.

В результате американской атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года погибли 74 тыс. человек. Бомба "Толстяк" была эквивалентна 21 килотонне тротила.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 сбросил атомную бомбу "Малыш" на Хиросиму. В результате этого взрыва к концу года умерли около 140 тысяч человек.

Япония Нагасаки

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