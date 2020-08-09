ЦИК Белоруссии посетовал на нехватку бюллетеней на ряде участков

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В ходе выборов белорусского президента на некоторых участках не хватает бюллетеней, сообщает ЦИК страны.

Как пояснила председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина в ходе стрима на телеканале "Беларусь-1", "никто не рассчитывал на такую явку" избирателей.

"Ряд наших избирательных участков сигнализируют нам о том, что не хватает избирательных бюллетеней. В принципе, никто не рассчитывал на такую явку избирателей (79% по состоянию на 18.00 - ИФ)", - сказала Ермошина.

В данной связи, отметила она, "идет переброска (бюллетеней - ИФ) с одних избирательных участков на другие".

Кроме того, констатировала глава ЦИК, наблюдается "организованная порча" избирательных бюллетеней, что также приводит к определенному их дефициту. По мнению Ермошиной, "данная порча организована по вине тех инициаторов, которые себя обозначают как "Честные люди".

Они, считает председатель ЦИК, "готовят наблюдателей, избирателей", "которые пропагандировали возможность порчи избирательных бюллетеней". "Если это будет происходить, избирательные комиссии более одного бюллетеня взамен испорченного не имеют права выдавать", - предупредила Ермошина.

"Если кто-то выбрал такую тактику по саботажу выборов, по издевательству над избирательными комиссиями, сразу же могу сказать, она не пройдет", - подчеркнула Ермошина.

Предварительные итоги выборов президента Белоруссии, как предполагается, будут оглашены в понедельник.

Окончательные результаты ЦИК должен объявить не позднее 19 августа.