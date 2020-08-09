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Явка на выборах президента Белоруссии на 18:00 составила 79%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - По состоянию на 18:00 на выборах президента Белоруссии проголосовали 79% избирателей, сообщила председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина в ходе стрима в воскресенье.

Она отметила, что "это очень большая цифра".

"Многие области уже пересекли рубеж в 80%", - сказала глава ЦИК.

По информации комиссии, в Минске явка составила 62,3%, в Брестской области - 84,52%, Витебской - 80%, Гомельской - 85,98%, Гродненской - 82,41%, Минской - 77,93%, Могилевской - 86,01%.

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента.

Ранее в воскресенье ЦИК республики уже признал выборы состоявшимися.

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На пост президента Белоруссии претендуют выдвинувший свою кандидатуру в шестой раз глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень.

Предварительные итоги выборов, как предполагается, будут оглашены в понедельник.

Окончательные результаты ЦИК объявит не позднее 19 августа.

Белоруссия

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