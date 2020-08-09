Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди на выборах провокацией оппозиции

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что очереди на отдельных избирательных участках являются организованной провокацией со стороны протестного электората.

"Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика", - сказала она в эфире телеканала СТВ.

По ее словам, эти действия являются "самым настоящим саботажем, организованной провокацией". "Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди", - отметила Ермошина.

9 августа в Белоруссии проходит основной день голосования на выборах президента.

Ранее в воскресенье ЦИК республики признал выборы состоявшимися.

По данным на 16:00 на выборах президента Белоруссии проголосовали 73,4% избирателей.