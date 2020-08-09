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Очевидцы сообщили о прибытии "скорых" к месту митинга в Минске

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Очевидцы сообщают о прибытии большого числа карет скорой медицинской помощи к месту стихийного митинга в центре Минска.

"Много скорых подъезжает к стеле ("Минск - город герой"), - сообщают очевидцы.

По информации очевидцев, в районе Дворца спорта, недалеко от стелы, стоял "живой щит" из ОМОНа. В людей бросали предположительно шумовые гранаты.

Кроме того, очевидцы сообщают о большом количестве автозаков. Одну из спецмашин обступила толпа и не давала проехать.

В минской милиции сообщили, что не располагают информацией о пострадавших.

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