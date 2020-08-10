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Минские силовики прибегли к водометам и светошумовым гранатам

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур применили водометы и светошумовые гранаты против протестующих в Минске, сообщает издание tut.by.

"Около 23:40 силовики начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте (на перекрестке проспектов Машерова и Победителей - ИФ) митингующие", - сообщает издание.

В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, использовали светошумовые гранаты, пишет tut.by.

Около полуночи людей с проспекта Победителей оттеснили к улице Тимирязева.

Основная часть людей направилась на проспект Независимости и двинулась в сторону площади Победы. Там сотрудники силовых структур стали выставлять металлические ограждения.

Кроме того, сообщается о протестах в Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске, Кобрине, Новополоцке, Барановичах и некоторых других городах Белоруссии.

Минская милиция не подтвердила использование водометов и светошумовых гранат.

Пресс-служба ГУВД горисполкома Минска по-прежнему не располагает информацией о задержанных и пострадавших в ходе протестных акций, а также не подтверждает использование водометов и светошумовых гранат против протестующих.

"О количестве задержанных можно будет говорить утром, сейчас таких данных нет. Сведений о пострадавших у нас нет, нет информации о применении водометов и светошумовых гранат", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее очевидцы сообщили о прибытии большого числа карет скорой медицинской помощи к месту стихийного митинга в центре Минска.

В пресс-службе Минздрава заявили, что пока не готовы предоставить данные о происходящем.

По информации очевидцев, в районе Дворца спорта, недалеко от стелы, стоял "живой щит" из ОМОНа. В людей бросали, предположительно, шумовые гранаты.

Кроме того, очевидцы сообщают о большом количестве автозаков. Одну из спецмашин обступила толпа и не давала проехать.

Белоруссия Минск

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