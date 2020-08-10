Штаб Тихановской сообщил о ее победе на 20-ти участках в Минске и Минском районе

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской со ссылкой на официальные данные итоговых протоколов участковых комиссий сообщил о ее победе на 20-ти избирательных участках в Минске и Минском районе.

"По состоянию на 0:00 часов Светлана Тихановская победила на 20-ти участках. На отдельных участках перевес над Александром Лукашенко составляет 5-6 раз", - сообщила журналистам пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

Так, по ее данным, на 25 участке Новая Боровая за Тихановскую проголосовали 1274 человека против 279 за действующего президента Александра Лукашенко, на 20 участке в Московском районе Минска за Тихановскую - 1374, за Лукашенко- 381.

Между тем, на других участках разрыв не такой заметный. В частности, на участке 33 в Октябрьском районе голоса распределены - 723 за Тихановскую, 656 - за Лукашенко, сообщила Красулина.

При этом Центризбирком Белоруссии ранее уточнил данные по голосованию на закрытых участках. По этим данным, лидирует действующий президент республики Александр Лукашенко с 81,35% голосов избирателей.

"По закрытым участкам на первом месте президент Беларуси Александр Лукашенко - 28 тыс. 623 гражданина, или 81,35%. На втором - Светлана Тихановская. За нее проголосовали 2 тыс. 848, или 8% избирателей", - сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1".

По ее данным, на третьем месте - Анна Конопацкая, за нее проголосовали 688 человек.

"Но я бы сказала, что на третьем месте у нас кандидат против всех - 4%, или 1 422 человека проголосовали против всех. Это и есть третье место в нашем рейтинге", - заметила Ермошина.