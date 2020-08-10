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Минская милиция не подтвердила использование водометов и светошумовых гранат

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Пресс-служба ГУВД горисполкома Минска по-прежнему не располагает информацией о задержанных и пострадавших в ходе протестных акций, а также не подтверждает использование водометов и светошумовых гранат против протестующих.

"О количестве задержанных можно будет говорить утром, сейчас таких данных нет. Сведений о пострадавших у нас нет, нет информации о применении водометов и светошумовых гранат", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее появилась информация, что сотрудники силовых структур применили водометы и светошумовые гранаты против протестующих в Минске.

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