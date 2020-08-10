Компания Баффета увеличила квартальную чистую прибыль на 87%

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway во II квартале 2020 года увеличила чистую прибыль благодаря росту стоимости ее инвестиций вслед за подъемом фондовых рынков после обвала в первом квартале из-за пандемии коронавируса.

В отчетный период компания получила $26,3 млрд чистой прибыли против $14,1 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию класса "A" повысилась до $16,314 по сравнению с $8,608 годом ранее.

Показатель чистой прибыли учитывает списания в размере $9,8 млрд, связанные с компанией Precision Castparts, которую Berkshire купила в 2016 году за $32 млрд. Списание гудвилла и других нематериальных активов Precision Castparts, производителя оборудования для аэрокосмической и энергетической отраслей, связано с серьезным ухудшением положения компании из-за пандемии коронавируса. В первом полугодии она была вынуждена сократить 10 000 рабочих мест из-за падения спроса на ее продукцию.

Операционная прибыль Berkshire, которую Баффет называет более показательной, поскольку она не учитывает высоко волатильные показатели доходов/потерь от инвестиций и деривативов, во втором квартале снизилась на 10%, до $5,5 млрд.

Квартальная выручка Berkshire уменьшилась на 11% - до $56,84 млрд. Выручка страхового бизнеса сократилась на 10%, до $47,61 млрд, притом что объем собранных премий вырос на 5%, до $15,6 млрд. Доходы подразделения, которое включает железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес, снизились на 15%, до $9,23 млрд.

Инвестиционный доход Berkshire взлетел почти в 4 раза - до $40,09 млрд.

Общий объем активов инвесткомпании на конец второго квартала составлял $788,133 млрд против $817,729 млрд по итогам 2019 года.

В том числе портфель акций, принадлежащих Berkshire, оценивался в $207,454 млрд ($248,027 млрд на конец 2019 года). Примерно 71% этой суммы сконцентрировано в акциях четырех компаний: American Express ($14,4 млрд), Apple ($91,5 млрд), Bank of America ($22,6 млрд) и Coca-Cola ($17,9 млрд). На 31 декабря 2019 года совокупная доля этих компаний в общем объеме портфеля составляла около 60%.

В минувшем квартале Berkshire Hathaway выкупила собственные акции на сумму $5,1 млрд, за первое полугодие - на $6,7 млрд.

С начала текущего года акции класса "А" инвесткомпании подешевели на 7,4%.