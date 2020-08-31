Гейтс испек торт с портретом Баффета к юбилею инвестора

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Основатель Microsoft Билл Гейтс поздравил с 90-летием инвестора Уоррена Баффета и испек шоколадный торт с его портретом. Видеозапись создания торта он выложил в твиттере.

Гейтс написал, что восхищается Баффетом и многому у него научился. По его словам, инвестор несколько лет назад объяснил студентам, что важно не только сохранять хороших друзей на всю жизнь, но и окружать себя людьми, которыми эти студенты будут восхищаться и под влиянием которых они будут формироваться как личности. Гейтс отметил, что он не только любит Баффета, но и восхищается им.

Он добавил, что они знакомы 10 649 дней, а влияние, которое инвестор оказывает на мир, отдавая ему все свое состояние, неисчислимо. По его оценке, у Баффета острый ум, как у 30-летнего, озорной смех, как у десятилетнего ребенка, а рацион - как у шестилетки.