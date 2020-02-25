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Баффет не увидел необходимости продавать акции из-за новостей о коронавирусе

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет считает "очень тревожной вещью" эпидемию коронавируса, однако не видит необходимости продавать или покупать акции, основываясь на "заголовках новостей".

"Я не думаю, однако, что это (эпидемия - ИФ) должно как-то повлиять на ваши действия на фондовом рынке", - сказал бизнесмен в интервью телеканалу CNBC.

Новый коронавирус в Китае

Американские фондовые индексы рухнули по итогам торгов в понедельник, 24 февраля, более чем на 3% на опасениях распространения коронавируса Covid-19, эпицентр которого находится в Китае, на другие страны мира.

По словам Баффета, его долгосрочный прогноз для фондового рынка не изменился, и инвесторы, вкладывающие средства с перспективой на следующие 10 или 20 лет, с фокусом на потенциальной прибыльности активов, справятся со спадом на фондовом рынке. "Вопрос в том, действительно ли изменились перспективы американского бизнеса на следующие 10 или 20 лет за последние 24-48 часов", - отметил Баффет.

Финансовые показатели Berkshire Hathaway

Чистая прибыль Berkshire Hathaway, исполнительным директором которой является американский инвестор, в четвертом квартале 2019 года составила $29,2 млрд, или $17909 в расчете на акцию класса "A", по сравнению с чистым убытком в $25,4 млрд, или $15467 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Операционная прибыль, которая не учитывает доходы или потери от инвестиций и деривативов, снизилась на 23%, до $4,4 млрд, в частности, из-за ухудшения показателей страхового бизнеса Berkshire.

Страховое подразделение компании в минувшем квартале увеличило операционный убыток до $857 млн по сравнению с $225 млн годом ранее, говорится в пресс-релизе Berkshire. Операционная прибыль подразделения, которое включает железнодорожный, энергетический и коммунальный бизнес, выросла на 8%, до $1,874 млрд.

Акции Berkshire подорожали на 11% в 2019 году, в то время как фондовый индекс S&P 500 вырос на 31,5%. Отставание темпов повышения стоимости акций Berkshire от роста индекса стало самым существенным с 2009 года. Бумаги инвесткомпании прибавляют в цене 0,9% в ходе предварительных торгов во вторник, 25 февраля.

Уоррен Баффет Berkshire Hathaway США Китай

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