Лукашенко сделал первое после выборов заявление

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Reuters

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в ходе посещения ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" сделал свое первое заявление после объявления предварительных итогов президентских выборов.

"Политика одна должна быть - люди", - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал на них 80,23% голосов избирателей. В штабе основного соперника Лукашенко на выборах - Светланы Тихановской - озвученную ЦИК информацию об итогах избирательной кампании назвали противоречащей здравому смыслу.

9-10 августа в Минске и ряде других городов после закрытия избирательных участков прошли массовые акции протеста. Правозащитники сообщают о десятках пострадавших в результате стычек с сотрудниками силовых структур.