В Минске снова начались задержания

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Задержания протестующих начались на несанкционированных акциях в Минске в понедельник вечером, сообщает сайт tut.by.

"Возле гостиницы "Юбилейная" собралось около 100 человек. ОМОН задерживает людей", - информирует портал. По его данным, "в итоге силовики задержали 10-15 человек, в том числе и несовершеннолетних".

Позже ОМОН оттеснил людей от здания Дворца спорта.

Кроме того, по данным сайта, в другой части города, на проспект Рокоссовского, также замечены сотрудники ОМОНа в амуниции. "Журналисты сообщают, что были слышны хлопки, появился дым. В итоге проспект перекрыли, возле вокзала "Восточный" стоит несколько десятков силовиков, которые не дают людям пройти. Подъехало несколько автозаков, откуда выскочили силовики и разогнали толпу, несколько человек задержали и увезли", - информирует tut.by.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская - 10,9%.

Вечером в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. В ходе акций протеста пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.