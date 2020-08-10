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В Белоруссии после протестов возбуждено 21 уголовное дело

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков в республике, по подозрению в их совершении задержаны более 80 человек.

"Продолжается расследование уголовных дел по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа в Минске и других регионах страны. Всего территориальными подразделениями СК возбуждено 21 уголовное дело по вышеуказанным фактам в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске ", - говорится в сообщении СК.

В комитете уточнили, что дела возбуждены по ст. 293 (массовые беспорядки); ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения); ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел); ч. 1 ст. 339 (хулиганство); ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

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"По подозрению в совершении данных преступлений задержаны более 80 человек. Большинство их них - молодые люди в возрасте 20-25 лет. Часть подозреваемых в момент задержания находились в состоянии наркотического или алкогольного опьянения", - говорится в сообщении СК.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

Вечером в воскресенье в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. Пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тысяч человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Протесты в Минске

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Белоруссия

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