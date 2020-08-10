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В Белоруссии освобождены трое российских журналистов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Трое российских журналистов, которые ранее были задержаны в Белоруссии, вышли на свободу, сообщил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

"Сейчас отпущены наши коллеги с вами Антон Старков, Дмитрий Лосенко и Семен Пегов. Только что буквально", - сказал Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что уже завтра журналисты должны вернуться в Россию.

При этом на сайте Daily Storm сообщается об освобождении в Минске задержанных ранее журналистов этого издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко.

Daily Storm в понедельник сообщило об избиении и задержании сотрудниками правоохранительных органов во время протестных акций в Минске своих журналистов Старкова и Ласенко, а также избиении и задержании корреспондента издания "Медуза" Максима Солопова и создателя проекта WarGonzo Семена Пегова.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%.

В тот же день вечером в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с силовыми структурами, которые продолжались до глубокой ночи. По данным МВД были задержаны около 3 тысяч человек. Пострадали 39 сотрудников милиции и более 50 гражданских лиц.

Протесты в Минске

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Белоруссия Россия

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