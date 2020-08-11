Минская милиция задержала главреда газеты "Наша нива"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минская милиция во вторник задержала главного редактора белорусской газеты "Наша нива" Егора Мартиновича, сообщила редакция в телеграме во вторник.

"От главного редактора "Нашей нивы" Егора Мартиновича пришла SOS-смс. Это значит, что он задержан", – говорится в сообщении.

По информации редакции известно, что Мартинович возвращался домой на автомобиле после освещения событий на улицах Минска.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием белорусских правоохранительных органов.

В понедельник вечером на акции протеста была ранена в ногу журналистка "Нашей нивы" Наталья Лубневская.

В Минске и ряде городов Белоруссии в ночь на вторник проходят акции протеста.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

Вечером в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. В ходе акций протеста пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около трех тысяч человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

10 августа МВД Белоруссии сообщило об одном погибшем во время несанкционированной акции в Минске.