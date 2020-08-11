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В Минск движется колонна тяжелой военной техники

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Белорусские СМИ сообщают, что в центр Минска движется тяжелая военная техника.

"Из Уручья (микрорайон на окраине Минска, где расположена военная часть - ИФ) идет тяжелая военная техника", – сообщило издание "Наша нива".

Ранее стало известно о пострадавших в столкновениях между протестующими и ОМОНом в Минске. Об этом сообщили белорусские СМИ и телеграм-каналы. По информации телеканала "Белсат" в районе Пушкинской пострадала их журналистка. Ранее на Кальварийской улице была ранена в ногу журналистка "Нашей нивы" Наталья Лубневская.

В миреКорреспондент RT сообщил о своем задержании в МинскеКорреспондент RT сообщил о своем задержании в МинскеЧитать подробнее

Белорусский портал Onliner.by сообщил об использовании светошумовых гранат и резиновых пуль.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

Вечером в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Они продолжались до глубокой ночи. В ходе акций протеста пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около трех тысяч человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

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