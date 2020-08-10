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В Минске ранена журналистка белорусского издания "Наша нива"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Минске на несанкционированной акции протеста ранена журналистка белорусского издания "Наша нива" Наталья Лубневская, сообщает белорусский портал onliner.by.

"На Кальварийской (улице - ИФ) слышны хлопки взрывов, виден дым. По путепроводу движутся вооруженные силовики. Ранена в ногу журналистка "Нашей нивы" Наталья Лубневская. Сейчас она направляется в больницу, рассказал нам редактор газеты Егор Мартинович. Чем ее ранили, непонятно", - говорится в публикации портала.

В понедельник вечером в разных частях Минска вновь проходят несанкционированные акции и задержания протестующих.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В тот же день вечером в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с правоохранительными органами. Они продолжались до глубокой ночи. Пострадали 39 сотрудников силовиков и более 50 гражданских лиц, сообщили в МВД республики.

За участие в несанкционированных акциях задержали около 3 тыс. человек, было возбуждено 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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