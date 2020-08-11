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"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку полетов в Россию до 21 августа, сообщается на сайте авиаперевозчика.

"Белавиа" продлевает приостановку выполнение полетов во все пункты России по 21 августа (Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября)", - заявили в авиакомпании.

Кроме того, продлена приостановка рейсов во все пункты Казахстана до 24 августа, во все пункты Грузии до 31 августа, в Вену до 15 августа, Вильнюс по 4 августа, Ригу по 16 августа, Ларнаку по 31 августа, Ашхабад по 1 сентября.

По информации "Белавиа", соответствующие меры приняты в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.

Белорусский авиаперевозчик приостановил рейсы в Россию 18 марта из-за пандемии COVID-19.

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