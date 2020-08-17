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"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до конца августа

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку полетов в Россию до 31 августа, сообщается на сайте авиаперевозчика.

"Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов во все пункты России по 31 августа (Воронеж, Казань, Нижний Новгород по 24 октября)", - заявили в авиакомпании.

Кроме того, продлена приостановка рейсов во все пункты Грузии, Ригу и Ларнаку по 31 августа, Ашхабад по 1 сентября.

По информации "Белавиа", соответствующие меры приняты в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее белорусский перевозчик продлевал запрет на рейсы в Россию до 21 августа. "Белавиа" приостановила рейсы в РФ 18 марта из-за пандемии COVID-19.

Белавиа Белоруссия Коронавирус

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