В Минске не подтвердили сообщения о возможном введении комендантского часа

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева заявила, что официальной информации по вопросу о введении в Минске комендантского часа нет.

"В официальных источниках данной информации нет. Доверяйте официальной информации", - сказала Исаева агентству "Интерфакс-Запад", отвечая на вопрос о достоверности распространяемой в телеграм-каналах информации о возможном введении в Минске комендантского часа.

Как сообщалось, минские власти 11 августа готовятся к очередным акциям протеста. На улицах Минска замечены силовики и спецтехника, сообщают очевидцы. Закрыты метро и некоторые столичные заведения, а также ТЦ.

9 и 10 августа в Минске и ряде других городов страны прошли акции протеста. При их разгоне использовались спецсредства, в частности светошумовые гранаты. Задержаны более пяти тысяч человек.

По данным Минздрава, в минских больницах сейчас находятся 200 пострадавших участников протестов. В МВД сообщили, что один человек скончался в результате взрыва в его руке неустановленного устройства.