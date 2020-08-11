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За двое суток в Белоруссии в больницы попали больше 200 пострадавших в столкновениях

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссии в больницах разных городов находятся чуть больше 200 человек, пострадавших в столкновениях после президентских выборов, сообщили в Минздраве республики.

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У большинства легкие травмы, чаще всего это ушибы мягких тканей, травмы конечностей.

"Несколько человек были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, а также с травмами грудной клетки и живота", - говорится в пресс-релизе. Некоторым пострадавшим потребовались операции, теперь их состояние стабильно, отметили в ведомстве.

Один из пострадавших погиб до осмотра врачей. Причину его смерти в министерстве не назвали.

В ночь на 11 августа о гибели одного из протестующих сообщили в МВД.

Днем во вторник МВД в сводке за двое суток протестов и столкновений сообщило, что травмы получил 21 силовик и что были задержаны больше 2000 протестующих.

Протесты начинаются по вечерам одновременно в нескольких городах. МВД применяет водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты, демонстранты на вторую ночь начали использовать петарды и "коктейли Молотова". За участие в несанкционированных акциях за двое суток были задержаны порядка 5000 человек.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минздрав МВД

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